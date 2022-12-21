21 декабря 2022, 02:43
Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
«Известия»: мошенники крадут Telegram-аккаунты с помощью фейковых конкурсов для детей
Мошенники начали красть Telegram-аккаунты россиян, отправляя им ссылки на сайты с фейковыми детскими онлайн-конкурсами. Об этом специалисты по кибербезопасности сообщили «Известиям».
Аферисты с помощью ранее взломанных аккаунтов в Telegram рассылают контактам, закрепленным за ними, ссылки на сайты с детскими конкурсами. Жертвам предлагают перейти по ссылке, авторизоваться там и поддержать ребенка.
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«Сейчас фишеры используют в том числе легенду с голосованием за детские рисунки для кражи учетных данных в Telegram, — отметил эксперт по кибербезопасности в „Лаборатории Касперского“ Дмитрий Галов.
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Также мошенники могут писать от имени администрации Telegram об обновлениях, предлагают принять участие в розыгрыше призов или воспользоваться акциями от известных брендов.
«Получить подобное сообщение с поддельной ссылкой можно и от доверенных контактов, например со взломанных аккаунтов друзей», — объяснил руководитель компонента Endpoint Security экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко.
Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых, и не вводить на сторонних сайтах конфиденциальные данные.
Телефонные мошенники придумали новую схему «развода» со «службой безопасности банка». Злоумышленники звонят россиянам и сообщают об оформлении кредита на имя жертвы.
Мошенничество
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