Общество 17 ноября 2022, 12:45 Россиян предупредили о новом способе хищения денег с банковских карт

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Эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал новый способ хищения денег с банковских карт.

Ранее «Известия» писали, что мошенники просят потенциальную жертву перевести деньги на собственный счет в другом банке, а потом крадут их.

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Как отметил Вураско, злоумышленники действуют в зависимости от того, как жертва реагирует на их указания.

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«Априори не следует доверять тем, кто позвонил вам по телефону и просит совершить какие-либо действия. Вы совершенно не обязаны слушать человека и тем более переводить деньги куда-либо, пусть даже со счета на счет», — добавил эксперт.

Если вам кто-то позвонил и попросил перевести деньги на другой счет, будьте уверены — это мошенники, заключил Вураско.