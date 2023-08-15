15 августа 2023, 10:43
Россиян предупредили о новом пике жары
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с URA.RU рассказала, что еще один пик жары в стране ожидается в конце текущей недели 17 и 18 августа.
Воздух прогреется до +30 градусов в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской областях.
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В Москве до конца недели прогнозируется +25... +30 градусов. Возможны кратковременные дожди.
«На юге европейской территории местами жарко, до +38, +39 градусов в Нижнем Поволжье», — заключила Паршина.
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