Общество 30 марта 2023, 10:12 Россиян предупредили о новой уловке мошенников с блокировкой онлайн-банка ВТБ сообщил о новой уловке мошенников с блокировкой онлайн-банка РИА «Новости»

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Мошенники стали активно использовать новую уловку, чтобы заполучить у россиян доступ к их аккаунтам в онлайн-банке. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ВТБ.

По словам специалистов кредитной организации, злоумышленники начали чаще сообщать клиентам о якобы блокировке учетной записи онлайн-банка. Они действуют от имени работников контакт-центра и просят, чтобы им предоставили пароль из СМС, который должен помочь «восстановить работу» сервиса.

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В действительности аферисты хотят таким образом попасть в учетную запись, чтобы оформить и подтвердить заявку на кредит, либо вывести деньги на свои счета.

Представители ВТБ призвали не общаться со злоумышленниками. При поступлении подобных звонков следует сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк, посоветовала вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.