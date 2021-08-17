Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему выманивания денег. На этот раз под угрозой бухгалтеры.

Злоумышленники звонят бухгалтеру какой-либо компании от имени генерального директора. Они просят срочно перевести ему деньги со счетов фирмы. Об этом РИА «Новости» сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Мошенники к этим звонкам готовятся. Они подделывают телефонный номер и собирают нарезки голосов человека, занимающего должность генерального директора. Еще один способ — использование технологии дипфейков. Несколько образцов голоса загружается в специальную программу, накладывается специальный текст и создается поддельная запись.

Мошенники также могут позвонить по видеозвонку, анимируя лицо человека.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что с телефонными мошенниками лучше вообще не вести никаких бесед. Нужно либо сразу отклонить звонок, либо дать понять, что вы раскрыли их смену обмана. Тогда звонки прекратятся на пару месяцев.