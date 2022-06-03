Россиян предупредили о новой схеме мошенников по взлому Telegram

Мошенники изобрели новую схему взлома аккаунтов в Telegram — с помощью СМС-сообщений. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности, корреспондент издания «Нескучные технологии» Александр Арефьев.

Пользователям приходят СМС-сообщения якобы от администрации мессенджера, пояснило РИА ФАН. В сообщении содержится ссылка, которая ведет на фальшивый сайт, во всех деталях имитирующий дизайн сайта Telegram. Пользователь находит и использует кнопку «Остановить экспорт», после чего мошенники получают доступ к учетным данным.