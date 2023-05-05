05 мая 2023, 08:39
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Центробанком и кредитом
РИА «Новости»: россиян предупредили о новой схеме мошенников с одобренным ЦБ РФ кредитом
Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Теперь они пытаются убедить своих жертв, что от их имени поступила заявка на кредит, ее одобрил Центральный банк РФ и разослал кредиторам. Подробности сообщили РИА «Новости».
Аферист, звонящий жертве, даже предлагает проверить наличие заявки в мобильном приложении, а когда выясняется, что ее нет, уверяет, что видит «во внутренней системе банка». Злоумышленник также пытается выяснить, сколько у жертвы денег на счетах и в каких банках.
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Адвокат Владимир Шалаев пояснил, что мошенники упоминают Банк России, потому что он на подсознательном уровне вызывает доверие у людей. Псевдосотрудник регулятора предлагает, например, перевести деньги «на безопасный счет», добавил Шалаев. Не нужно на это соглашаться. Из-за подобных мошеннических схем пострадали несколько тысяч человек.
Существует несколько признаков, по которым можно определить мошеннический звонок. В первую очередь не стоит брать трубку, если звонят с иностранного или короткого номера из трех-четырех цифр. Кроме того, злоумышленники умеют сканировать номера, поэтому нужно быть внимательным, если родственник звонит в непривычное время.
Мошенничество
Центробанк
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