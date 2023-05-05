Общество 05 мая 2023, 08:39 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Центробанком и кредитом РИА «Новости»: россиян предупредили о новой схеме мошенников с одобренным ЦБ РФ кредитом Pxhere

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Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Теперь они пытаются убедить своих жертв, что от их имени поступила заявка на кредит, ее одобрил Центральный банк РФ и разослал кредиторам. Подробности сообщили РИА «Новости».

Аферист, звонящий жертве, даже предлагает проверить наличие заявки в мобильном приложении, а когда выясняется, что ее нет, уверяет, что видит «во внутренней системе банка». Злоумышленник также пытается выяснить, сколько у жертвы денег на счетах и в каких банках.

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Адвокат Владимир Шалаев пояснил, что мошенники упоминают Банк России, потому что он на подсознательном уровне вызывает доверие у людей. Псевдосотрудник регулятора предлагает, например, перевести деньги «на безопасный счет», добавил Шалаев. Не нужно на это соглашаться. Из-за подобных мошеннических схем пострадали несколько тысяч человек.

Существует несколько признаков, по которым можно определить мошеннический звонок. В первую очередь не стоит брать трубку, если звонят с иностранного или короткого номера из трех-четырех цифр. Кроме того, злоумышленники умеют сканировать номера, поэтому нужно быть внимательным, если родственник звонит в непривычное время.