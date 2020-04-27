Россиян предупредили о «новой нормальности» после завершения пандемии

Коронавирус изменил жизнь людей не только на время пандемии. Россиянам придется привыкать к новым правилам и после завершения борьбы с инфекцией. Когда заболевание отступит, придет «новая нормальность».

«Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Она пояснила, что в России после пандемии введут сразу несколько новых требований для предприятий общественного питания. Правила будут касаться обеспечения защиты посетителей и сотрудников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в некоторых регионах страны определенные отрасли промышленности уже возобновили работу. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом. При этом в других регионах жителей призывают более жестко соблюдать режим самоизоляции.

Власти вводят различные ограничительные меры, чтобы остановить распространение инфекции. Всего в России насчитывается 87 147 случаев заболевания COVID-19. Вылечились уже 7 346 пациентов. Скончались после заражения 794 человека.