Общество 08 сентября 2023, 01:09 Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Сети Киберэксперт Деденок: мошенники крадут пароли у россиян без вирусов и фишинга Freepik

Читать 360tv в

Мошенники придумали новую упрощенную, но эффективную схему для обмана россиян. Она позволяет злоумышленникам красть логины и пароли без использования вредоносных программ и даже фишинговых сайтов. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

Российским пользователям начали массово приходить письма, в которых мошенники предлагают жертвам верифицировать учетную запись электронной почты. Нужную информацию – ФИО, логин и пароль - они просят прислать ответным сообщением, а не переходить по ссылке или скачивать вредоносный файл. В качестве устрашения злоумышленники сообщают, что удалят аккаунт в течение двух суток, если не пройти активацию.

Реклама

«Авторы рассылки сообщают, что обновляют базу на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учетные записи. Они настоятельно рекомендуют подтвердить электронную почту и обновить данные — так они якобы будут знать, что аккаунт активен, и не будут его удалять», — объяснил Деденок.

При этом мошенники оформляют письма так, чтобы меньше вызвать подозрений.

Ранее стало известгл о другом новом виде мошенничества, связанного с истечением срока действия сим-карты. Мошенники звонят и представляются сотрудниками сотового оператора. Они предупреждают о том, что срок действия сим-карты истекает, а для его продления необходимо назвать код из СМС.