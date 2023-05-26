Общество 26 мая 2023, 12:09 Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с обзвоном целых семей ВТБ: мошенники в России начали звонить родственникам жертв, чтобы выманить деньги РИА «Новости»

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Мошенники начали обзванивать целые российские семьи, чтобы выманить деньги у жертвы. О новой схеме рассказал «Известиям» вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, в новой схеме злоумышленник по-прежнему звонит жертве и выдает себя за работника банка или сотрудника правоохранительных органов. Мошенник пытается убедить человека перевести деньги на другой счет для того, чтобы якобы их обезопасить. Если жертва отказывается, злоумышленник угрожает звонком родственникам.

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«Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы — это могут быть супруг или супруга, родители, дети», — уточнил вице-президент ВТБ.

Членов семьи пытаются убедить в реальности угрозы и просят повлиять на родственника, чтобы тот принял меры для «спасения» денег, отметил Чугунов. Он обратил внимание, что воздействие по новой схеме очень опасно, поскольку похитить могут весь семейный бюджет.

Начальник департамента кибербезопасности «Зенита» Олег Волков пояснил, что злоумышленники зачастую находят сведения о родственниках клиента банка в соцсетях. Специалист посоветовал не указывать в профиле членов семьи и степень родства с ними, а также не отмечать в комментариях и на фото людей с такой же фамилией.

Ранее киберэксперт Павел Коростелев рекомендовал россиянам не отправлять личные данные в мессенджерах. По его словам, персональная информация легко может попасть в руки мошенников, взламывающих аккаунты.