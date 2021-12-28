Россиян предупредили о новогодних уловках кибермошенников

Российские кибермошенники в преддверии Нового года перешли на комбинированные схемы обмана граждан. Об этом рассказал «Ленте.ру» аналитик компании Positive Technologies Федор Чунижеков.

По словам аналитика, одной из наиболее популярных стала схема с массовыми рассылками и подставными операторами колл-центров. Потенциальная жертва получает письмо с якобы выгодными предложениями и номер телефона, куда следует позвонить, чтобы получить подарки или скидки. Далее оператор на телефоне дает инструкцию по загрузке вредоносного программного обеспечения.

Также перед праздниками выросла доля сайтов-клонов известных интернет-магазинов. В этом случае жертва оставляет злоумышленникам данные своей банковской карты, когда переходит на страничку оплаты заказа.

Еще один вариант кибермошенничества — эксплуатация интереса россиян к приложениям с новогодними картинками для рабочего стола или встроенной анимации на гаджетах. Подобные программы часто содержат троянские вирусы, крадущие учетные данные пользователей.

«Чтобы не омрачать себе новогоднее настроение, мы рекомендуем сохранять бдительность, проверять информацию обо всех предложениях и акциях на официальных сайтах организаций. Не следует переходить по ссылкам, полученным из ненадежных источников, и запускать подозрительные вложения», — предупредил эксперт.

Он также рекомендовал настроить на всех ключевых аккаунтах и во всех важных сервисах двухфакторную аутентификацию. В первую очередь рекомендуется сделать это для банковских приложений, электронной почты и социальных сетей.

Ранее ЦБ раскрыл планы по защите россиян от кибермошенников. Он подготовил комплекс мер, которые описал в докладе «Основные направления финансового рынка на 2022−2024 годы».