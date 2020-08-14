Россиян предупредили о необходимости прогревать машину летом

Жители России привыкли прогревать автомобиль только в зимнее время. Но все не так просто. Оказалось, что и в летний период машине требуется прогрев двигателя.

Прогревать машину нужно в любое время года, летом в том числе. Но, в отличие от зимнего сезона, летом для прогрева двигателя достаточно одной минуты, сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин в журнале «За рулем».

По мнению эксперта, процедура прогрева в летнее время необходима, но даже если водитель периодически забывает об этом, ничего страшного. Риск того, что двигатель откажет, крайне мал.

Также Колодочкин отметил, что существует ряд неочевидных причин для прогрева двигателя летом. Первая — это низкая температура двигателя, даже летом он все равно холоднее, чем полагается. Вторая — вязкость масла. Относительно высокая температура летом не спасает масло, оно также охлаждается за ночь и перед поездкой нуждается в прогреве.

Если долгое время не прогревать двигатель, то у автомобиля начнутся проблемы, например износ поршневых колец или некорректная работа внутренностей двигателя, отмечает эксперт.

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