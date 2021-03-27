Россиян предупредили о мошенниках в сервисе BlaBlaCar

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. Теперь они активизировались в сервисе BlaBlaCar. Об этом рассказали эксперты.

РИА «Новости» сообщило об одном случае, когда девушка нашла водителя через BlaBlaCar для передачи посылки в другой город. Водитель попросил аванс, клиентка перевела ему 1400 рублей. Потом он сказал, что хочет вернуть ей сдачу, и предложил сделать это через BlaBlaCar, потому что «так надежнее».

Водитель прислал ей ссылку с логотипом приложения, там нужно было ввести данные карты и код CVV. Девушка сразу почувствовала неладное и не стала ничего вводить.

«Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва», — объяснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Такая мошенническая схема появилась всего несколько месяцев назад, при этом сам сервис не взламывается.

Если бы девушка ввела данные карты, то злоумышленники смогли бы завладеть ее деньгами. Поэтому директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров призвал следовать элементарным правилам безопасности сервиса.

Ранее компания «МегаФон» создала «Платформу киберразведки», которая поможет в борьбе с телефонными мошенниками, написало агентство Ura.ru.