Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих реабилитацию после COVID-19

Россияне, желающие пройти реабилитацию против COVID-19, стали часто сталкиваться с мошенниками. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Он пояснил, что столкнувшиеся с постковидным синдромом, могут пройти обследование в государственной поликлинике. При необходимости оттуда пациента отправят на реабилитацию. Лучше не обращаться к частным конторам — они могут вытягивать деньги за предоставление бесполезных услуг.

«Реабилитация после COVID-19 — это не лечение, которое ограничивается приемом таблеток. Это не антибиотик, который принял и излечился. Реабилитация — это комплекс мероприятий, для которых не характерен быстрый ответ организма и быстрое получение результата. Поэтому, наверное, здесь возможны спекуляции. Те, кто хотят заработать нечестным путем, могут предлагать подобные услуги. Они часто спекулируют на возможности бесплатных услуг, но фактически их цель — кошелек сограждан», — сказал Старченко.