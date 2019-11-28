Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

Злоумышленники начали использовать все более оригинальные способы мошенничества. Россиян обманывают теперь не только по телефону, но и при знакомствах в Сети. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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По его словам, в последние годы правоохранители все чаще фиксируют новые махинации наряду с классическими схемами злоумышленников.

«Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой», — отметил Куренной на канале надзорного ведомства «Эфир».

Кроме того, россиян стали обманывать по мобильным телефонам и в интернете более изощренно. Злоумышленники все лучше начинают разбираться в технических вопросах. Если раньше они использовали в основном психологическое воздействие, то сейчас обращаются к «достижениям научно-технического прогресса».

Всего с начала года правоохранители выявили 215 тысяч преступлений, чье количество выросло на 19%. Чаше всего на удочку мошенников попадаются жители Ростовской области, Москвы, Ставропольского и Краснодарского краев.