Общество 13 декабря 2022, 11:26 Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии покупок к Новому году

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Перед наступлением новогодних праздников мошенники начинают вести более активную деятельность, обманывая россиян. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Бывают случаи, когда при попытке заказать подарок на маркетплейсе человек попадает на неизвестный сайт и переводит деньги мошенникам.

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«Также участились случаи мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя», — сообщил Соловьев.

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По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно перепроверять сайты продавцов.