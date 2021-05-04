Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами и авиабилетами

Россиян предупредили об активизации мошенничеств на тему анонсированных социальных выплат и продаж авиабилетов в майские праздники. О новых способах обмана, которые преступники могут взять на вооружение, рассказали на сайте Роскачества.

Выплаты на школьников и другие меры поддержки, которые россиянам пообещал президент, пока не подкреплены никакими нормативными актами. Этим могут воспользоваться мошенники. Уже сейчас россиянам предлагают получить детские выплаты и перечисляют условия. Этого следует остерегаться.

Если вам на почту придет письмо с предложением «кликнуть и получить выплату» либо предложат приложить сканы документы — это обман. Ориентироваться нужно на информацию из официальных источников — например, на портале госуслуг. Но при этом следует остерегаться рассылок, которые повторяют дизайн портала, ни в коем случае не скачивать никаких внешних файлов и не переходить по ссылкам. Это может привести к заражению вирусом и открыть мошенникам доступ к личным данным.

В праздничные дни нужно быть особенно внимательными с сайтами по подбору авиабилетов. Злоумышленники зачастую копируют популярные агрегаторы и пытаются заманить пользователей низкими ценами с солидными скидками. Одной из разновидностей такого мошенничества может стать предложение для покупки детских путевок с кешбэком вплоть до половины стоимости тура.

Россиян ранее предупредили о новом виде обмана, при котором мошенники предлагают защитить банковские карты на случай отключения России от межбанковской системы SWIFT.