Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО | 360°

Общество 03 октября 2022, 03:52 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО Автоэксперт Евремов: мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО по сниженной цене РИА «Новости»

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При покупке полиса ОСАГО можно легко нарваться на мошенников. Злоумышленники ловят потенциальных жертв с помощью низких цен и фишинговых сайтов. Об этом предупредил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

«Гражданин покупает полис в интернете и попадает, например, на фишинговый сайт, где теряет денежные средства. Или хочет сэкономить и покупает полис „дешево“ у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе», — рассказал эксперт радио Sputnik.

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Он пояснил, что во втором случае владелец машины получает электронный бланк с фальсифицированными данными. При обращении в страховую компанию может выясниться, что на самом деле застрахован был чей-то мотоцикл или трактор. Обманывают автолюбителей и с бумажными полисами.

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«Иногда гражданин в попытке сэкономить покупает у лжеагента, предлагающего „скидку“, бумажный полис ОСАГО, который выглядит как настоящий, но на самом деле это подделка, потому что в базе РСА его нет», — отметил Ефремов.

Иногда водители специально покупают фальшивые документы, так как уверены в своих навыках управления машиной. Но в случае аварии таким людям приходится платить за восстановление автомобиля из своего кармана.

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