Россиян предупредили о мошенничестве с лекарствами

Россияне все больше стали жаловаться на мошенников, которые продают поддельные лекарства. Из-за действий злоумышленников граждане остаются без денег и препаратов, предупредило Министерство юстиции.

«Поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств. В своих заявлениях граждане указывают, что являются потерпевшими по уголовным делам», — сказано в сообщении Минюста, имеющемся в распоряжении «360».

В министерстве подчеркнули, что неоднократно обращались по вопросу поддельных лекарств в МВД России, Следственный комитет и Генпрокуратуру. При этом обращений граждан меньше не становится.

В свою очередь МВД разработало памятку безопасности для онлайн-покупок. Россиян предупредили, что мошенники часто размещают на своих сайтах положительные отзывы, требуют предоплату за товар, а после получения денег перестают выходить на связь. О работе злоумышленников могут говорить слишком низкая цена товара, сомнительный адрес сайта и оплата без расчетного банковского счета.