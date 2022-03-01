Россиян предупредили о мошенничестве с электронной почтой

Мошенники в Сети при помощи электронной почты пытаются заразить компьютер пользователей. Об этом RT рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Категорически не открывайте писем с вложениями от незнакомых адресов, а лучше их стирать, видя в ящике. Если вы не ждете письма с этого адреса, его лучше стереть, какое бы оно ни было», — заявил он.

Таким образом мошенники пытаются передать на компьютер вредоносные файлы, которые затем используются для получения собственной выгоды, объяснил аналитик.

Масалович прогнозирует, что в ближайшие две недели в России произойдет всплеск активности мошенников.

Также IT-специалист Артем Геллер посоветовал россиянам в целях собственной финансовой безопасности не переходить по незнакомым ссылкам в интернете и никому не сообщать код на обратной стороне банковой карты.

Злоумышленники на волне санкций в отношении РФ со стороны западных стран стали предлагать россиянам перевести свои денежные средства на якобы «безопасный счет».