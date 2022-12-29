Общество 29 декабря 2022, 13:10 Россиян предупредили о мошенничестве с «бесплатным» алкоголем piqsels

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Перед праздниками нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасться на уловки преступников. Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Перед Новым годом в мессенджерах появилась рассылка об акции на спиртное, которую якобы проводит крупная торговая сеть. Но не стоит спешить участвовать в розыгрыше бесплатного алкоголя или бутылки за рубль. По словам эксперта, нужно сначала проверить, не мошенники ли стоят за невиданными скидками.

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Как отмечает Алексей Сизов, информация о любой акции всегда есть на официальном сайте магазина. Первым делом нужно перейти на него и проверить. Также в России запрещена онлайн-продажа алкоголя, что также должно насторожить. Кроме того, торговые сети обычно не проводят акции в мессенджерах. Поэтому не стоит терять бдительность в погоне за «бесплатным сыром» и лучше перепроверить информацию.

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Ранее «Известия» сообщали, что россиянам приходит рассылка. В ней от имени крупного магазина предлагали пройти пройти небольшой опрос, а потом поделиться ссылкой с друзьями. Также просили ввести данные карты при покупке за рубль, а некоторых — оставить свои контакты для доставки бесплатного алкоголя.