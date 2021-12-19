Россиян предупредили о мошенничестве с аккаунтами в соцсетях

Мошенники все чаще стали прибегать к новой схеме обмана в соцсетях. Они обещают пользователям восстановить заблокированные аккаунты за деньги. Теоретически средства можно вернуть, но все будет зависеть от обстоятельств, предупредили эксперты.

Аферисты начали брать деньги с пользователей за восстановление заблокированных аккаунтов в соцсетях. Сначала мошенники обещают вернуть человеку страницу, а после получения обговоренной суммы перестают отвечать на звонки и сообщения.

По словам специалистов, случаи такого обмана встречаются довольно часто. Как отметил юрист Натан Будовниц, теоретически жертва злоумышленников может вернуть деньги, но на практике все упирается в различные обстоятельства.

«Если вы перевели деньги на карту, то у вас два пути. Первый: попытаться подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, указав все обстоятельства, которые должны опять же подтвердиться на этапе проверки заявления», — процитировала юриста газета «Известия».

Второй вариант заключается в подаче заявления о возврате денег в суд. Но в этом случае сложно будет указать, кому именно было сделано отправление.