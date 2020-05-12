Россиян предупредили о мошеннической схеме с видеоконференциями

Многие компании начали активно пользоваться услугами видеоконференций для удаленной работы. Но на этот вид связи нацелились и мошенники, рассылающие ссылки на фейковые сайты. Роскачество напомнило об опасности фейковых страниц и дало рекомендации по безопасному использованию видеочатов.

«Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в SMS», — отметили специалисты Роскачества.

Они добавили, что такие липовые сайты внешне ничем не отличаются от обычных. При этом там может быть предложено ввести личные данные, или же после перехода по ссылке загрузится вирусная программа. Исходя из этого, эксперты советуют открывать ссылки только от тех людей, с кем вы договорились о видеосвязи.

Кроме того, скачивать приложения для видеоконференций лучше только из официальных магазинов программ, таких как AppStore и GooglePlay. Не стоит забывать и о пароле, который должен быть разным для каждого сайта или приложения.

При использовании приложения видеочатов Zoom необходимо предоставлять идентификатор персональной конференции (PMI) только проверенным пользователям. Также трансляцию можно защитить паролем, а ссылку на нее отправлять в мессенджерах или на электронную почту. Специалисты подчеркивают, что каждый участник конференции может записывать разговоры, о чем нужно всегда помнить.