Россиян предупредили о мошеннических сайтах при покупке жилья

Мошенники придумали, как воспользоваться ипотечным бумом. Они создали поддельные сайты для якобы операций с недвижимостью, а после воруют деньги с банковских карт.

«Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит „поиск запрашиваемого объекта в нужной базе“, затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту», — рассказал РИА «Новости» директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин.

Сотрудники организации нашли 234 сайта, которые внешне очень схожи с государственными, например, порталом государственных услуг. На них предлагается получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. Стоимость услуг — от 125 рублей до 14 тысяч.

Мошеннические сайты появились в октябре прошлого года. Сначала зарегистрировали 65 доменов, через месяц появились еще 50, а с мая по июля 2021 года создали 34 сайта.

«Такая динамика обусловлена тем, что многие сайты блокируются и злоумышленники вынуждены их восстанавливать для обеспечения нужного количества трафика», — добавил Волошин.

Перед введением личных данных на каком-нибудь сайте, нужно внимательно посмотреть на название госоргана в адресной строке. При открытии ссылки необходимо проверять наличие префикса HTTPS, сайт должен открываться без ошибок, а система компьютера на настоящие госсайты не будет реагировать выплывающим окном с предупреждением безопасности. Также на мошеннических сайтах зачастую присутствуют орфографические ошибки. Не стоит переходить по контестной рекламе — нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.