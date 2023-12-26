Общество 26 декабря 2023, 13:14 Россиян предупредили о мощном двухцентровом циклоне

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что в Россию пришел мощный двухцентровой циклон. Один центр стоит над Уралом, а другой — севернее Мурманска, написал RT.

По словам специалиста, циклон захватывает большую часть европейской части Урала. Его влияние продлится до 30 декабря.

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«30—31 декабря аномальные температуры будут в Якутии, на севере Иркутской области. Там температуры будут на 4-8 градусов ниже нормы», — сказал синоптик.

В восточной части Урала, в Новосибирске и Красноярске температура воздуха будет на 4-8 градусов выше нормы.