Общество 19 мая 2023, 18:18 Россиян предупредили о мощной магнитной буре Мощная магнитная буря обрушится на Землю на следующей неделе piqsels

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Сильная магнитная буря накроет Землю на следующей неделе, пик придется на период с 23 по 26 мая. Об этом написала «Комсомольская правда» со ссылкой на прогноз Института космических исследований РАН.

По данным ученых, 23 мая уровень геомагнитной активности достигнет четырех баллов по 10-балльной шкале. На следующий день сила колебаний возрастет до пяти баллов. Далее всплески пойдут на убыль. Новые вспышки прогнозируют в середине июня.

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Сильные магнитные поля могут воздействовать на системы связи, электропитание и спутниковую навигацию, вызывая временные сбои и нарушения в их работе. Они также могут негативно восприниматься метеозависимыми людьми, провоцируя учащенное сердцебиение, бессонницу, возможны резкие перепады давления.

Людям, перенесшим инсульт, кардиолог Юрий Кремнев посоветовал накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое назначил врач. Также доктор порекомендовал выйти на прогулку или заняться небольшой физической нагрузкой. Например, сходить в бассейн или сделать гимнастику.