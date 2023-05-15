Общество 15 мая 2023, 10:37 Россиян предупредили о мести телефонных мошенников неудавшимся жертвам Доцент Тимофеев: телефонные мошенники могут мстить людям за неудавшиеся провокации piqsels

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Телефонные мошенники могут разозлиться на тех людей, которые не поддались на их провокации и даже подшучивали над ними. Преступники иногда в виде мщения используют технологию подмены номеров. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в разговоре с агентством «Прайм».

Аферисты при помощи специальных программ меняют цифры своего номера, а потом пишут или звонят от имени неудавшейся жертвы. Обычно мошенники пытаются обмануть людей или хамят им. Однако бывают случаи, когда с фальшивого номера они обращаются в правоохранительные органы и сообщают ложные данные от имени жертвы.

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В ситуациях, когда преступника сильно задели действия человека, он может направить службу проверки в компанию неудавшейся жертвы или сорвать важную сделку по бизнесу. Также мошенники добавляют номера людей в различные базы рассылки спама, жертвам потом посылают многочисленные сообщения или назойливо звонят.

«Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры», — посоветовал Тимофеев.

Он рекомендовал включать режим антиспама для обработки входящих звонков и не перезванивать на незнакомые номера.