Общество 05 марта 2024, 07:16 Россиян предупредили о масштабной проверке системы оповещения МЧС России проведет 6 марта проверку системы оповещения

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По всей стране 6 марта проверят системы оповещения. Жители услышат сигнал «Внимание всем!», сообщило МЧС России.

Спасатели подготовятся к защите россиян от паводков и природных пожаров. Федеральные учения пройдут 6 марта. Во всех регионах России включат сирены и громкоговорители, специальным предупреждением заменят эфиры теле- и радиоканалов. Прозвучит сигнал «Внимание всем!».

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Крупные природные пожары произошли на юге Приморья. В Хасанском муниципальном округе зафиксировали более 20 термических точек в местах пала травы. Ситуацию осложнили ветер и сухая погода. К тушению привлекли дополнительные силы из других районов, переход огня на жилые дома предотвратили. Власти ввели особый противопожарный режим с запретом на прогулки по лесу и сжигание твердых бытовых отходов, в том числе на садовых участках.