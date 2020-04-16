Россиян предупредили о летнем пике коронавируса

Врачи продолжают каждый день фиксировать новые случаи заражения коронавирусом в России. Врач-инфекционист Николай Малышев полагает, что пик заболеваний придется на июнь или июль.

«Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне–июле. Цифры не должны пугать, как бы значимы они ни были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — приводит «Интерфакс» слова инфекциониста.

Малышев добавил, что сейчас многие жители страны переносят болезнь без каких-либо симптомов. В начале пандемии таких людей было 10-30%, где-то и вовсе 50% зараженных болеют без клинических признаков.

«Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — подчеркнул он.

По словам медика, вакцина от коронавируса в любом случае появится только через год или полтора после того, как началась разработка.

«Вы знаете, что сейчас более 70 научных коллективов занимаются созданием вакцины в мире. Три вакцины в Китае и в Америке переходят уже к клиническим испытаниям на людях. Есть определенные фазы исследования. Но, как ни крутите, год-полтора на создание вакцины уходит», — заявил Малышев во время онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что бессимптомные пациенты с коронавирусом помогают выработать иммунитет среди населения. При этом такие люди несут угрозу пожилым людям, находящимся в зоне риска.