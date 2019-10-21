Россиян предупредили о грядущих увольнениях

Большинство из опрошенных работодателей позитивно оценивают свое положение на рынке и считают его стабильным. 62% респондентов прогнозируют, что они увеличат штат своих сотрудников в 2020 году. О возможных сокращениях заявили значительно меньше компаний — 9% опрошенных. Этот показатель снизился по отношению к прошлому году. Тогда аналогичный опрос показал, что к сокращениям в 2019 готовился 21% респондентов.

Прошлогодний опрос в целом оправдался. Сокращение персонала подтвердили 19% участников опроса. В то же время почти половина из них рассказала об увеличении штата по итогам года.

Исследование также показало, что работодатели рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. Рост фонда оплаты труда прогнозируют в 55% опрошенных компаний. Причем 21% из них однозначно уверены в позитивных изменениях. Уменьшение ФОТ ждут лишь в 8% фирм.

Минтруд также подтвердил, что рынок труда стабилизировался. По состоянию на 1 октября в стране было 662,2 тысячи безработных, а уровень регистрируемой безработицы находился на отметке 0,9%. В 2020 году изменений ждать не стоит, считают в ведомстве.