Общество 13 августа 2023, 17:41 Россиян предупредили о грядущем подорожании шпрот Экономист Новикова: шпроты и другие консервы в России могут подорожать на 15-20% piqsels

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Шпроты и другие консервы могут подорожать на 15-20%, рассказала «Российской газете» доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова. Она уточнила, что спустя какое-то время ситуация стабилизируется.

Вместе со шпротами в цене могут вырасти также икра, филе, полуфабрикаты и другая готовая продукция из морепродуктов. Собеседница издания объяснила, что одной из причин подорожания станет запрет на ввоз этих товаров из США, стран ЕС и Норвегии. По словам Новиковой, со временем отечественные компании займут освободившиеся ниши. В качестве примера она привела Мурманскую область, куда вкладывают значительные средства для развития рыбной промышленности.

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Максимальных ценовых значений с июня прошлого года достиг обед из пюре с котлетой. В Росстате рассказали, что такой набор обходится в среднем в 254,54 рубля. Цены выросли на картофель и куриные яйца, стоимость фарша, лука, сливочного и растительного масел, а также соли и зелени незначительно снизилась.