Россиян предупредили о грядущем пике осенней волны COVID-19

Россия пока не достигла пика четвертой волны коронавируса. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом зависит от того, как в регионах России будет идти вакцинация, а также соблюдаться противоэпидемические меры.

«Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Чуланов.

С конца позапрошлой недели в РФ регулярно обновляются максимумы по числу заболевших и умерших. В понедельник, 25 октября, был вновь побит еще один антирекорд. За последние сутки ковид подтвердился у 37 930 человек. Причем у 9% из них болезнь протекает без проявления симптомов. За последние 24 часа выздоровели 20 690 человек, скончались — 1069.