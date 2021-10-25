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    25 октября 2021, 13:11

    Россиян предупредили о грядущем пике осенней волны COVID-19

    Инфекционист Минздрава Чуланов: пик заболеваемости COVID-19 еще не достигнут в России

    Наза Салех Захи

    Россия пока не достигла пика четвертой волны коронавируса. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

    Россиян предупредили о грядущем пике осенней волны COVID-19

    «В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

    Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом зависит от того, как в регионах России будет идти вакцинация, а также соблюдаться противоэпидемические меры.

    «Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Чуланов.

    С конца позапрошлой недели в РФ регулярно обновляются максимумы по числу заболевших и умерших. В понедельник, 25 октября, был вновь побит еще один антирекорд. За последние сутки ковид подтвердился у 37 930 человек. Причем у 9% из них болезнь протекает без проявления симптомов. За последние 24 часа выздоровели 20 690 человек, скончались — 1069.