Россиян предупредили о фейковых вакансиях по сборке урожая

В России летом появились более ста тысяч фейковых вакансий о сборе урожая. Мошенники обещают высокую зарплату, но это не соответствует действительности.

«Надо принимать во внимание, что часть этих вакансий можно назвать „условно фейковыми“. В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат», — предупредил директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что работа очень тяжелая. И если вакансия и условия работы правдивы, то сборка урожая подходит только для молодых людей. Для работы требуется хорошая физическая подготовка. Для людей старшего поколения сезонная работа может обернуться не только хорошими деньгами, но и заработанными болезнями.

Найти действительно хорошие вакансии по сборке урожая с высокой зарплатой можно, по мнению Шибанова, но придется искать долго.