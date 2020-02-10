Россиян предупредили о фейковых письмах от Роскомнадзора
Такие письма содержат обращения к операторам персональных данных. Им напоминают о штрафах до 300 тысяч рублей и неожиданных проверках. Такие санкции могут быть наложены, если оператор не заявит, что он обрабатывает персональные данные пользователей.
«Обращаем внимание, что операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных», — указали в официальном сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре добавили, что действительно, оператора могут оштрафовать, если он не заявит, что будет обрабатывать персональные данные. Вот только это положение содержится совсем в другой статье Админкодекса и штраф, который там предусмотрен, составляет не 300 тысяч рублей, а до пяти тысяч. В ведомстве призвали учитывать эту позицию и не поддаваться на провокации мошенников.