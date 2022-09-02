Общество 02 сентября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиян предупредили о фейковых билетах от авиакомпаний

Читать 360tv в

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с NEWS.ru сообщила, что авиакомпании могут продавать билеты и путевки в закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян страны.

Они продают билеты, зарабатывают на этом, а затем снимают рейсы.

Реклама

«Сейчас очень сложная ситуация с подачей достоверной информации. Авиаперевозчики могут предлагать билеты на направления, которые могут закрыть (например, в Европу, которая усиливает визовые ограничения для россиян — ред.). Начать продажу билетов, заработать, а потом снять рейсы. И такие случаи уже были. В 2021-м мы нашли горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сам Таиланд из-за пандемии еще не знал, откроется он или нет», — отметила Ломидзе.

Реклама

Проверить информацию о полетах в ту или иную страну можно на сайтах Росавиации, Минтранса, Министерств транспорта и туризма страны прилета.

0 0 0 0 0 0