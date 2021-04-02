Россиян предупредили о фальшивых объявлениях от УК в подъезде

Россиян предупредили, что в подъездах начали появляться объявления якобы от «Мосгаза», которые расклеивают мошенники. Листовки отличаются громкими заголовками, жителям угрожают штрафом.

«Не важно, о чем речь: будь то поверка счетчиков, замена или проверка газового оборудования — городские компании так не делают. Они не используют принудительный тон и не угрожают штрафами, говоря о своих услугах», — рассказал РИА «Новости» начальник управления внутридомового газового оборудования «Мосгаза» Сергей Василенко.

Он добавил, что управляющие компании для информирования жителей используют специальные стенды, объявления печатаются с логотипом, в них указаны справочные телефоны и адреса официальных сайтов компаний.

Всю информацию, указанную в объявлении лучше проверять. На официальных сайтах компаний обычно публикуют все объявления о запланированных работах.

«Если в объявлении указан штраф за недопущение бригад к работам внутри квартиры, то верить ему не стоит. Угрозы и запугивание используют только мошенники. К тому же штраф может накладывать только Мосжилинспекция», — добавил он.

Ранее юристы рассказали о самых популярных видах мошенничества при продаже недвижимости. Чаще всего людей обманывают с помощью продажи квартиры по подложным документам и проведения сделок с привлечением недееспособных лиц.