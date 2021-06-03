Россиян предупредили о фальшивых билетах на Евро-2020

За неделю до чемпионата Европы по футболу активизировались мошенники. Они через «Авито» и в социальных сетях продают поддельные билеты на турнир.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня в Санкт-Петербурге. Однако мошенники уже начали продавать тысячи билетов на игры, сообщила Ассоциация участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР) «Коммерсанту».

Глава АУБР Василий Подорольский отметил, что отличить поддельные билет от настоящих на чемпионат Европы можно с помощью голограммы. Информация на фальшивом указана с прошлых матчей и имеют нумерацию мест подряд, а не через одно кресло.

«Нужно четко понимать, что билеты продаются только на официальном сайте приложения UEFA. Других вариантов не может быть», — отметил в разговоре с изданием руководитель клуба болельщиков «Russia Unites» Эдуард Латыпов.

При этом в этом году бумажных билетов не будет, только электронные и только в специальном приложении.

В пресс-службе «Авито» заявили, что пытаются отслеживать мошенников. Система блокирует сомнительные объявления, однако «из-за постоянно меняющихся технологий для обхода модерации некоторые элементы иногда проскальзывают через фильтры».