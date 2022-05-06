Россиян предупредили о действиях мошенников в преддверии Дня Победы

Мошенники незадолго до Дня Победы пытаются обмануть соотечественников. Они зачастую представляются сотрудниками благотворительных организаций и просят оставить пожертвования для помощи ветеранам. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил RT.

Он посоветовал придерживаться определенных правил, чтобы не стать жертвой преступников. Во-первых, в случае пожертвования нужно настоять на составлении письменного договора между человеком и организацией, которая помогает ветеранам. Документ будет доказывать, что волеизъявление идет от того, кто жертвует деньги.

«То тут, то там появляются люди, которые собирают на исполнение заветной мечты ветеранов. Остаться равнодушным к такой благой цели просто невозможно. Однако на деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов», — подчеркнул юрист.

Он обратил внимание на то, что если пожертвование просят перечислить на банковскую карту, то это верный признак мошенничества. В таком случае деньги до адресата не дойдут.

Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что партия «Единая Россия» в этом году будет дарить ветеранам «Коробку здоровья». В нее войдут аппараты для измерения давления, частоты пульса и контроля уровня сахара, а также полезные сладости.