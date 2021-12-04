Россиян предупредили о дефиците и резком подорожании алкоголя после Нового года

В России из-за новых ГОСТов к спиртным напиткам с 1 января 2022 года может резко подорожать алкоголь. А также может возникнуть дефицит спиртных напитков.

Как рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин «Российской газете», производители спиртных напитков должны будут маркировать свою продукцию.

На все нереализованные товары до 1 января производителю придется наклеить дополнительные стикер с указанием новых данных. Эта ситуация может вызвать повышение цен на алкогольную продукцию, а также ее дефицит. Шапкин отметил, что до Нового года производители могут не успеть переклеить контрэтикетки, а торговые сети — отказаться продавать такие товары.

«Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать», — объяснил эксперт.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что проблем нет. Торговые сети бы заранее предупредили поставщиков, что отказываются продавать продукцию из-за нововведения, но таких сигналов к ним не поступало. К тому же уже начались предновогодние отгрузки, они идут в обычном режиме.