Россиян предупредили о дефиците автомобилей в 2022 году

Дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года. Об этом предупредил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, это связано с проблемами вокруг поставок электронных компонентов, необходимых для производства машин, сообщил ТАСС.

«Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей — те самые чипы», — пояснил министр.

Мантуров добавил, что эффект от локализации производства электроники в России можно будет почувствовать только через 2-2,5 года. В Минпромторге выражают надежду, что в новом году производство чипов будет стабильно работать в Юго-Восточной Азии.

Ранее о самом остром за последние годы дефиците автомобилей заявляли в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Ее представители также спрогнозировали, что он сохранится в 2022 году, по крайней мере в первом его квартале.

Эксперты связали такую ситуацию с падением объемов производства и поставок из других стран. Острая нехватка автоэлектроники наблюдается во всем мире. Проблема началась еще летом 2020 года.

В Ассоциации европейского бизнеса указывали, что продажи новых автомобилей на российском рынке начали снижение в июле. В «Автостате» предполагают, что цены на новые машины в России по итогам года взлетят на 17%.