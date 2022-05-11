Россиян предупредили о череде «холодных температурных вторжений» в мае

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после кратковременного потепления на территорию Центральной России придет новая череда «холодных вторжений». Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

Синоптик добавил, что май сохранит за собой холодный статус почти до конца текущего месяца.

«В Центральной России сейчас пару дней будет „тепловая передышка“ в майском тепле. Это потепление будет недолгим, только сегодня-завтра. <…> Но потом будет новая череда холодных вторжений и, на мой взгляд, май, который сейчас на два градуса холоднее положенной нормы, сохранит за собой такой холодный статус почти до конца текущего месяца. Я не вижу никаких мощных потеплений. Про начало климатического лета говорить еще рано», — заключил эксперт.