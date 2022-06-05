Россиян предупредили, какой черешней можно отравиться

Начавшая поступать в магазины российская черешня в целом безопасна для здоровья. Исключения могут представлять плоды, на которых заметны особые пятна. Такие могут привести к негативным последствиям для организма. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал агроном Михаил Воробьев.

По словам специалиста, в настоящее время черешня ранних сортов появилась в Краснодарском крае, оттуда ее везут в Москву, но скоро свои ягоды появятся и Москвской области. Покупая их, не следует забывать, что для защиты урожая от вредителй фермеры могут обрабатывать деревья ядохимикатами. Чтобы не отравиться, при выборе черешни следует проверять, нет ли белесого налета в ложбинках около плодоножек.

«В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения», — объяснил Воробьев.

Он посоветовал отказаться от покупки черешни с налетом. Кроме того, о плохом качестве ягод может говорить неприятный вкус по рту во время еды. В этом случае есть риск отравиться, предупредил агроном.