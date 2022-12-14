Общество 14 декабря 2022, 03:31 Россиян предупредили, что мошенники стали представляться правоохранителями Юрист Соловьев: мошенники стали представляться правоохранителями Unsplash

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Она предполагает наглость и настойчивость со стороны зломышленников, поскольку по телефону они называют себя сотрудниками правоохранительных органов, банковских учреждений, сообщил «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, мошенники говорят о неком «важном расследовании» и стараются подавить волю своей жертвы. Они требуют передать им паспортные данные и финансовую информацию. Если человек на другом конце провода отказывается это делать, его начинают запугивать. «Правоохранитель» требует «не учить делать их работу».

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Соловьев подчеркнул, что настоящие представители силовых структур так не работают. Никто не будет пытаться выведать конфиденциальную информацию по телефону.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали группу мошенников, которые осуществляли незаконные сделки с недвижимостью.