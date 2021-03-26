Россиян предупредили, что часть ограничений из-за пандемии не исчезнут ближайшие пару лет

В ближайшие год-два не стоит надеяться на снятие абсолютно всех ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Некоторые меры, в том числе касающиеся путешественников, останутся.

Внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир в интервью радиостанции «Вести FM» спрогнозировал развитие ситуации с отменой антикоронавирусных правил.

«Нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность», — заметил он. Чуланов добавил, что помнить об этом придется и в путешествиях.

Россия с 1 апреля возобновляет перелеты в шесть стран, среди которых есть Германия и Венесуэла. Лететь в эти государства пока не стоит: немцы сейчас борются с третьей волной коронавируса, а на территории Венесуэлы распространен бразильский штамм SARS-CoV-2. Его случаев в РФ пока не было.

С начала эпидемии в РФ подтвердили 4 501 859 случаев COVID-19. С середины марта этот показатель не превышает 10 тысяч в сутки. Выздоровел 4 120 161 заразившийся. Врачи не смогли помочь 97 017 пациентам.