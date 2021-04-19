Россиян предупредили о возможном подорожании новостроек

Средние цены на новостройки в крупнейших городах России в апреле продемонстрировали сдержанную динамику. Но, как предупреждают участники рынка, показатели могут еще заметно вырасти.

По данным ЦИАН, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших российских городах на сегодня составляет 95,12 тысячи рублей за «квадрат», сообщил «Коммерсант». За месяц этот показатель вырос на 1,4%, за год — на 22,8%. Другие участники рынка приводят аналогичные данные.

В целом рост цен замедлился, отмечает глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Однако, по его словам, говорить о сформировавшемся тренде пока рано. По прогнозам специалиста, застройщики могут предпринять попытку запустить новую волну ажиотажного спроса, спекулируя возможной отменой программы льготной ипотеки в ряде регионов.

Рост цен сохранится до тех пор, пока правительство не объявит об окончательном решении по вопросу о продлении программы льготной ипотеки, прогнозирует глава направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. После этого показатели могут стабилизироваться, считает он. Вместе с тем, по мнению Алексеева, маловероятно снижение цен при падении спроса, и с высокой степенью вероятности застройщики начнут предлагать клиентам акции и скидки.

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