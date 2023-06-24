Общество 24 июня 2023, 22:29 Россиян предостерегли от участия в акциях протеста НАК предостерег россиян от участия в незаконных акциях в условиях режима КТО РИА «Новости»

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Случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста зафиксировали в России. Эти действия Национальный антитеррористический комитет назвал преступными, сообщило РИА «Новости».

«В условиях правового режима КТО, введенного на территории Москвы и Московской области, фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку действий ЧВК „Вагнер“», — указано в сообщении НАК.

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Оперативные штабы НАК напомнили о преступном характере подобных действий. Также отмечалось, что к участникам примут меры административного воздействия или уголовной ответственности.

Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим контртеррористической операции. Как пояснили в НАК, такие меры необходимы для пресечения возможных терактов.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил гостей и жителей Москвы отнестись с пониманием к неудобствам. Глава Московской области Андрей Воробьев заявлял, что ФСБ и правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.