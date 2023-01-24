Общество 24 января 2023, 11:51 Россиян предостерегли от самостоятельного введения липолитиков в домашних условиях Неправильное введение липолитиков может привести к некрозу freepik

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Липолитики, которые вводятся под кожу и способствуют визуальному похудению, ни в коем случае нельзя колоть самостоятельно в домашних условиях. Об этом РИАМО рассказала косметолог с медицинским образованием Елена Венсон.

По словам специалиста, из-за неправильного введения липолитиков у человека могут появиться серьезные осложнения. Так, при поверхностном введении этого препарата могут начать разрушаться и другие ткани, что приведет к некрозу и абсцессу.

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Косметолог напомнила, что у липолитиков есть ряд противопоказаний, и перед применением необходимо собрать полный анамнез. Кроме того, самостоятельно колоть препарат крайне неудобно, ведь очень важно попасть именно в жировую прослойку. Последствия неправильного введения липолитиков сможет устранить только хирург.

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