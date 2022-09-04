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Россиян предостерегли от размещения цветов на внешней части балкона

Юрист Аванесов: установка ящиков с цветами на внешней стороне балкона грозит штрафом

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Россиянам напомнили, что размещать цветы на балконе можно, но только в его внутренней части, а не снаружи. Какие-либо дополнительные конструкции на внешней части балкона нарушают архитектурный облик здания, объяснил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Размещение ящиков с цветами вне пределов балкона может затруднить работу промышленных альпинистов, отметил Аванесов в беседе с агентством «Прайм». Работники могут проводить уборку зданий, покрасочные и штукатурные работы или монтаж различного оборудования, и выходящие за пределы балкона ящики с цветами могут им помешать.

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Кроме того, закрепленный снаружи балкона ящик с цветами может нанести вред прохожим и стоящим под окнами автомобилям, если упадет вниз.

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Также существует ряд штрафов, которые могут получить и дачники после сбора урожая. К примеру, собственный урожай запрещено продавать на стихийных рынках или рядом с ярмарками. Юрист «Единого центра защиты» Андрей Горин предупредил, что такая инициатива может обернуться штрафом в размере двух тысяч рублей.

Штрафы

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