Общество 14 марта 2024, 20:52 Россиян предостерегли от попыток срыва выборов Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за попытки срыва выборов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности, которая грозит за нарушения избирательного законодательства на фоне сообщений в Сети о готовящихся акциях на участках голосования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появились публикации, в которых звучали призывы одновременно прибыть на определенный избирательный участок в 12:00 17 марта, чтобы провести несогласованные протесты.

Реклама

«Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказываются по действующему законодательству РФ», — напомнили в прокуратуре.

За участие в несогласованных протестах максимальное уголовное наказание в России составляет до пяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Игорь Краснов ранее призвал пресекать любые провокации в дни голосования. Выборы президента России проведут с 15 по 17 марта.