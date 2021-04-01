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    01 апреля 2021, 07:53

    Россиян предостерегли от поездок за границу во время отпуска

    Андрей Иванов

    Отпуск в этом году россиянам безопаснее всего провести дома. За границей эпидемическая ситуация остается сложной. В Европе сейчас пик заболеваемости ковидом. В популярной у соотечественников Турции также обстановка неблагоприятная. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев

    Россиян предостерегли от поездок за границу во время отпуска

    «В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже пока небезопасно. Так что если говорить о туризме, то отпуск безопаснее провести в России», — приводит РИА «Новости» слова Малеева.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 3 апреля в стране вводят общенациональный локдаун из-за разгула коронавируса. Во Франции минимум на три недели закроют все школы и детские сады. Поездки между регионами без уважительной причины ограничат. С 19:00 до 06:00 будет действовать комендантский час.

    В России эпидемическая обстановка постепенно начала стабилизироваться в январе. В стране идет масштабная вакцинация.