Россиян предостерегли от поездок за границу во время отпуска

Отпуск в этом году россиянам безопаснее всего провести дома. За границей эпидемическая ситуация остается сложной. В Европе сейчас пик заболеваемости ковидом. В популярной у соотечественников Турции также обстановка неблагоприятная. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев

«В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже пока небезопасно. Так что если говорить о туризме, то отпуск безопаснее провести в России», — приводит РИА «Новости» слова Малеева.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 3 апреля в стране вводят общенациональный локдаун из-за разгула коронавируса. Во Франции минимум на три недели закроют все школы и детские сады. Поездки между регионами без уважительной причины ограничат. С 19:00 до 06:00 будет действовать комендантский час.

В России эпидемическая обстановка постепенно начала стабилизироваться в январе. В стране идет масштабная вакцинация.